Državni svetnik zaradi problematike velikih zveri z ovadbo nad Zajca in Šarca

Ljubljana, 9. avgusta - Državni svetnik Branko Tomažič je po četrtkovi razpravi o reševanju problematike upravljanja z veliki zvermi na komisijah državnega sveta danes kazensko ovadil ministra za okolje Simona Zajca in premierja Marjana Šarca. Očita jima nevestno in ne dovolj ažurno delo pri izvajanju interventnega zakona o odvzemu medveda in volka iz narave.