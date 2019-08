Lovci letos od doslej dovoljenih volkov odstrelili enega

pripravila Karmen Kleiderman

Ljubljana, 8. avgusta - Medtem ko je Arso letos izdal tri dovoljenja za odstrel volkov, in sicer skupno za šest osebkov, so lovci uspeli odstreliti enega. Trenutno je veljavno dovoljenje za odstrel po enega volka na območju občin Bohinj, Železniki, Cerkno in Gorenja vas-Poljane, Arso pa obravnava še prošnjo za odstrel volka na območju občin Kobarid in Bovec.