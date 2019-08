Volkovi doslej največ škod povzročili leta 2010

pripravila Karmen Kleiderman

Ljubljana, 8. avgusta - Volkovi, ti so se v zadnjih letih razširili tako številčno kot prostorsko, so od leta 1999, ko se je v populacijo znova začelo posegati, po podatkih zavoda za gozdove največ škod povzročili leta 2010. Takrat je bilo namreč zabeleženih 576 škodnih primerov, ki so bili skupaj ocenjeni na 348.570 evrov.