Informacijski pooblaščenec zoper Lekarno Ljubljana uvedel inšpekcijski postopek

Ljubljana, 7. avgusta - Informacijski pooblaščenec je po uradni dolžnosti zoper Lekarno Ljubljana uvedel postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona o varstvu osebnih podatkov in splošne uredbe o varstvu podatkov, so potrdili za STA. Preverjal bo ustreznost tehničnih in organizacijskih postopkov ter ukrepov za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov.