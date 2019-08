Lekarna Ljubljana tarča napada z izsiljevalskim virusom

Ljubljana, 7. avgusta - Lekarna Ljubljana je bila v ponedeljek tarča napada izsiljevalskega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema, so sporočili. Ponovna vzpostavitev sistema je v zaključni fazi. Pričakujejo, da bodo enote danes postopoma začele izdajo zdravil v polnem obsegu. Incident so prijavili pristojnim institucijam in organom pregona.