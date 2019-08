Enote Lekarne Ljubljana odprte za izdajo zdravil na papirnati recept

Ljubljana, 7. avgusta - Vse enote Lekarne Ljubljana danes izdajajo zdravila na papirnati recept. V torek so bile enote čez dan zaprte zaradi tehničnih težav, zvečer pa so izdajanje na papirnati recept vzpostavili v enoti pri polikliniki. Vzpostavitev računalniškega sistema je v zaključni fazi, enote naj bi danes postopoma začele delovati normalno, so sporočili iz zavoda.