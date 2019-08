Lekarne Ljubljana odprle enoto pri polikliniki

Ljubljana, 6. avgusta - V Lekarnah Ljubljana so po zaprtju enot zaradi tehničnih težav ob 20. uri odprli enoto pri polikliniki, vendar je tam možno prevzeti zdravila le s fizičnim receptom, vse elektronsko poslovanje in kupovanje zdravil pa je onemogočeno, so za STA povedali v Lekarnah Ljubljana. Ob tem so poudarili, da razrešitev zadeve pričakujejo do srede.