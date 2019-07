Generalštab SV: Razlog za disciplinski postopek zoper Novaka ni v njegovem sindikalnem delovanju

Ljubljana, 29. julija - Disciplinski postopek zoper predsednika Sindikata vojakov Slovenije (SVS) Gvida Novaka je uveden zaradi njegovega delovanja kot pripadnika Slovenske vojske, in ne zaradi njegovega sindikalnega delovanja, so poudarili v generalštabu SV. Pojasnili so še, da obravnava v disciplinskem postopku ne bo javna, pač pa bo javna samo razglasitev odločitve.