Erjavec ovadbo in tožbo sindikata proti njemu vidi tudi v luči prihajajoče interpelacije

Ljubljana, 19. junija - Minister za obrambo Karl Erjavec ni seznanjen z vsebino kazenske ovadbe in tožbe, ki sta jo zoper njega vložila Sindikat vojakov Slovenije (SVS) in njegov predsednik Gvido Novak. Ni pa presenečen "nad intenzivnostjo neosnovanih obtoževanj" sindikata in Novaka ter dejstvom, da je bila poteza storjena dva dni pred obravnavo interpelacije v DZ.