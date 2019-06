Vojaški sindikat vložil kazensko ovadbo zoper ministra Erjavca

Ljubljana, 19. junija - Sindikat vojakov Slovenije (SVS) in njegov predsednik Gvido Novak sta danes vložila kazensko ovadbo in zasebno tožbo zoper ministra za obrambo Karla Erjavca, so sporočili iz sindikata. Ovadbo so vložili zaradi domnevnih kršitev sindikalnih pravic, zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela v službi.