Obrambno ministrstvo odpovedalo pogodbo sindikatu vojakov

Ljubljana, 9. maja - Ministrstvo za obrambo je odpovedalo pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje Sindikata vojakov Slovenije. Razlog so zadnja ravnanja sindikata, kot še posebej nesprejemljivo so na ministrstvu označili javno pozivanje političnih strank k sklicu nujne seje pristojnega odbora DZ za obrambo in za vložitev interpelacije zoper obrambnega ministra.