Cene industrijskih proizvodov junija na mesečni ravni nižje, na letni višje

Ljubljana, 19. julija - Cene industrijskih proizvodov so se junija v primerjavi z majem znižale za 0,1 odstotka, pri tem so bile cene za prodajo na tujih trgih nižje za 0,2 odstotka, za prodajo na domačem trgu pa se v povprečju niso spremenile. V primerjavi z lanskim junijem so se industrijski proizvodi podražili za 0,5 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.