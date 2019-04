Cene industrijskih proizvodov marca na letni ravni višje

Ljubljana, 19. aprila - Cene industrijskih proizvodov se marca v primerjavi s februarjem niso spremenile, v primerjavi z lanskim marcem pa so se zvišale za 1,1 odstotka. Na letni ravni so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo, opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov, kažejo podatki statističnega urada.