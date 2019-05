Cene industrijskih proizvodov aprila nespremenjene

Ljubljana, 21. maja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so aprila na mesečni ravni ostale nespremenjene. Proizvodi za prodajo na domačem trgu so bili za 0,4 odstotka dražji, proizvodi za prodajo na tujih trgih pa za 0,3 odstotka cenejši kot marca. V primerjavi z aprilom lani so se cene okrepile za 1,2 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.