Industrijski proizvodi februarja dražji

Ljubljana, 21. marca - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se februarja zvišale tako na mesečni kot letni ravni, in sicer je bila rast 0,3- oz. 1,2-odstotna. Izdelki za prodajo na domačem trgu so se na mesečni ravni podražili za 0,8 odstotka, kar je najvišja rast po februarju 2011, ko so se izdelki podražili za 1,1 odstotka.