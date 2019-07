Za delo štipendijskega, invalidskega in preživninskega sklada letos 69 milijonov evrov

Ljubljana, 9. julija - Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela poslovni in finančni načrt javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada za letošnje leto. Načrtovanih je dobrih 69,2 milijona evrov odhodkov, in sicer 63,7 milijona evrov za programe sklada ter 5,5 milijona evrov za njegovo delovanje.