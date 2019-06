Razpis sklada za krepitev kompetenc zaposlenih

Ljubljana, 7. junija - Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes objavil razpis za vzpostavitev in delovanje najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Partnerstva bodo lahko pridobila sredstva v višini do 550.000 evrov za obdobje 2019-2022. Razpis je odprt do 8. julija, so danes sporočili iz javnega sklada.