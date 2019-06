Objavljen razpis za Zoisove štipendije

Ljubljana, 10. junija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je danes na svoji spletni strani in na portalu e-Uprava objavil javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2019/20. Rok za oddajo vlog za dijake je 6. september, za študente pa 7. oktober. Vrednost razpisa je tri milijone evrov.