Za lažji prehod mladih v zaposlitev skoraj štiri milijone evrov

Ljubljana, 5. aprila - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil 3,78 milijon evrov vreden javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami. Cilj razpisa je prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam trga dela za lažji prehod mladih v zaposlitev.