V poletnih mesecih občutno več poškodb pri športnih aktivnostih

Ljubljana, 9. julija - Toplo vreme in prosti trenutki med dopustom so kot nalašč za več športnih aktivnosti. Pri teh velja biti še posebej odgovoren, saj so ravno poškodbe pri športu razlog za občutno povečan obisk urgence v poletnih mesecih. Še posebno previdnost svetujejo pri skokih v vodo in vožnji z motorjem. Le trenutek nepremišljenosti ima lahko usodne posledice.