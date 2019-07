Utopitve so drugi najpogostejši vzrok za smrtne poškodbe predšolskih otrok

Ljubljana, 2. julija - Utopitve najbolj ogrožajo otroke od 1. do 3. leta starosti, za katere so tudi drugi najpogostejši vzrok smrtnih poškodb. Najpogosteje so jim izpostavljeni na bazenih in vodah v naravi. Najlažje jih preprečimo z aktivnim nadzorom otroka v vodi ali njeni bližini, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).