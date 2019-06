Komarji virus Zahodnega Nila prenašajo tudi pri nas

Ljubljana, 29. junija - Uživanje v toplih poletnih večerih lahko hitro zagrenijo komarji. Srbeči piki so zagotovo nadležni, drobni insekti pa so lahko tudi prenašalci virusa Zahodnega Nila. Okužba s to boleznijo je pri nas sicer redka, so pa letos zaradi pojava virusa v bližini Slovenije preventivno odredili testiranje enot krvi za transfuzijo na virus Zahodnega Nila.