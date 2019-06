NIJZ v sezoni piknikov opozarja na pomen pravilno pripravljene hrane

Ljubljana, 19. junija - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so opozorili, da sezona piknikov prinaša povečano tveganje za bolezni, ki so povezane s hrano. Toplo vreme omogoča idealne pogoje za hitro razmnoževanje bakterij, zato so na NIJZ posvarili pred okužbami in zastrupitvami, ki nastanejo v primeru nepravilnih postopkov priprave hrane.