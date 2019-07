Ob napovedanih obilnejših padavinah v slovenski Istri strah pred pronicanjem kerozina

Ljubljana, 7. julija - Po iztirjenju tovornega vlaka in izlitju 10.700 litrov kerozina pred dobrim tednom v predoru pri Hrastovljah so za danes popoldne v slovenski Istri napovedane prve obilnejše padavine. Slovenske železnice so ta teden sicer tla predora zaščitile z membrano, a krajane skrbi, da bi ob dežju kerozin pronical do njihovega edinega vodnega vira.