Občinski sveti zahtevajo okrepitev ukrepov za zaščito pitne vode

Koper, 5. julija - Občinski svetniki občin Piran, Izola, Ankaran in Koper so na današnji prvi skupni seji sprejeli pet sklepov, s katerimi od države med drugim zahtevajo okrepitev ukrepov za zaščito pitne vode. Pričakujejo, da jim bo država v mesecu dni predložila terminski načrt dejavnosti za zagotovitev nujnega zadostnega in varnega vodnega vira za slovensko Istro.