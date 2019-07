Zajc: Treba je izvesti vse ukrepe za zaščito vodnega vira

Hrastovlje, 3. julija - V tem trenutku je najbolj pomembno, da se izvedejo vsi možni ukrepi, da kerozin ne pride do vodnega vira, je ob položitvi zaščitnih folij v železniškem predoru pri Hrastovljah poudaril minister za okolje in prostor Simon Zajc. Minister upa, da bodo dosedanji ukrepi zadostovali za to, da ne pride do ekološke katastrofe.