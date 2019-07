Stranka Oljka poziva k prepovedi prevoza nevarnih snovi na progi Divača-Koper

Koper, 3. julija - Stranka Slovenske Istre Oljka zahteva prepoved prevoza nevarnih snovi na železniški progi Divača-Koper. Ob nedavni nesreči vlaka in izlitju kerozina se je izkazalo, da "odslužena proga" ne ogroža le okolja in domačinov, ampak tudi pitno vodo, so zapisali v javnem pozivu, ki so ga naslovili na Luko Koper, SŽ, pristojna ministrstva in premierja.