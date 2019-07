Zemeljska plazova na Japonskem terjala dve življenji

Tokio, 4. julija - Zemeljska plazova, ki ju je sprožilo močno deževje in sta pod seboj pokopala več hiš, sta danes na Japonskem terjala dve življenji. Zaradi nevarnosti poplav in sprožanja plazov so oblasti že v sredo v prefekturah Kagoshima in Miyazaki odredile evakuacijo več sto tisoč ljudi, prebivalcem pa pomaga tudi vojska, poroča nemška tiskovna agencija dpa.