Zaradi močnega dežja evakuacija več kot milijona ljudi na jugu Japonske

Tokio, 3. julija - Zaradi močnega deževja so na otoku Kjušu na jugu Japonske danes odredili evakuacijo več kot 1,1 milijona ljudi. Lokalne oblasti so zaradi nevarnosti poplav in sprožanja zemeljskih plazov odredile evakuacijo prebivalcev prefektur Kagoshima in Miyazaki, poročajo lokalni mediji.