V Srbiji se soočajo s posledicami nedeljskega neurja

Beograd/Zagreb, 24. junija - Nevihta z močnim dežjem je v nedeljo zajela večji del Srbije. V Beogradu je v manj kot uri padlo več dežja, kot je mesečno povprečje. Iz poplavljenih objektov so rešili 12 ljudi. V Čačku v osrednji Srbiji so zaradi posledic dežja in toče razglasili izredne razmere. Tudi iz drugih srbskih mest poročajo o poplavljenih objektih.