V Mumbaju kaos in smrtne žrtve močnega monsunskega deževja

Mumbai, 2. julija - Najmanj 32 ljudi je danes umrlo v indijski finančni prestolnici Mumbai in njeni okolici zaradi že dva dni neprekinjenega monsunskega deževja. Zaradi obilnih padavin je 20-milijonska metropola obstala, saj je zaradi poplav v mestu in njegovi okolici cestni, železniški in letalski promet skoraj povsem ustavljen.