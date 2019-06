Mlekarne v Sloveniji lani proizvedle manj mlečnih izdelkov

Ljubljana, 30. junija - Mlekarne v Sloveniji so lani proizvedle okoli 168.000 ton konzumnega mleka, kar je pet odstotkov manj kot leta 2017. Zmanjšala se je tudi proizvodnja mlečnih izdelkov, med drugim masla in mlečnih namazov ter sirov. Medtem se je uvoz mleka prvič po petih letih povečal, in sicer za 13 odstotkov na okoli 44.000 ton.