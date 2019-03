S projektom do spodbuditve prireje senenega mleka in mesa

Ljubljana, 17. marca - Za ohranitev in razvoj živinorejskih kmetij na območjih z omejenimi možnostmi priložnost predstavlja tudi prireja senenega mleka in mesa. Kmetom priložnosti in prednosti tovrstne prireje predstavlja EIP projekt Seneno meso in mleko, v okviru katerega bodo med drugim postavili enotno shemo kakovosti in certificiranja za celotno Slovenijo.