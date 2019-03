Kmetijski pridelki lani v povprečju cenejši

Ljubljana, 3. marca - Kmetijski pridelki pri slovenskih pridelovalcih so se lani pocenili. Cene so se namreč po izračunih statističnega urada v primerjavi z letom 2017 v povprečju znižale za 0,6 odstotka; med rastlinski pridelki se je najbolj pocenilo sadje, med živalski pridelki so bili med drugim cenejši prašiči in mleko.