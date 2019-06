Ljubljanske mlekarne povečujejo odkup mleka, tudi ekološkega

Ljubljana, 25. junija - Ljubljanske mlekarne, ki so s 55-odstotnim deležem največji odkupovalec in predelovalec surovega mleka v Sloveniji, povečujejo odkup mleka, tudi ekološkega. Tega pri nas ni dovolj za zadostitev povpraševanja, zato si želijo, da bi se tovrstna prireja mleka povečala. Za dodatno spodbudo so se odločili zvišati odkupno ceno ekološko pridelanega mleka.