V EU dogovor o nepoštenih trgovinskih praksah v prehranski verigi

Bruselj, 24. junija - Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so danes dosegli politični dogovor o novem sklopu pravil, ki bodo vse kmete EU in veliko večino evropskih agroživilskih podjetij celovito ščitila pred praksami, ki so v nasprotju z dobrovernim in poštenim ravnanjem. Nova evropska zakonodaja bo prepovedala do 16 nepoštenih trgovinskih praks.