Evropski parlament potrdil nedovoljene trgovinske prakse v kmetijstvu

Strasbourg, 12. marca - Evropski parlament je danes s 589 glasovi za in 72 proti potrdil nova pravila o nedovoljenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano. Med nepoštenimi trgovinskimi praksami so odslej tudi pozno plačilo in kratki odpovedni roki za pokvarljive živilske proizvode ter enostransko spreminjanje pogojev naročila.