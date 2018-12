V EU dogovor o prepovedi nepoštenih trgovinskih praks v prehranski verigi

Bruselj, 19. decembra - Svet EU in Evropski parlament sta danes dosegla dogovor o prepovedi nepoštenih trgovinskih praks v prehranski verigi, ki naj bi zavarovala predvsem majhne kmetije in srednje velike proizvajalce, ki so pogosto v slabšem položaju kot večji konkurenti, so sporočili iz avstrijskega predsedstva Svetu EU.