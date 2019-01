Novi prehranski varuh podpira določila o nepoštenih praksah

Ljubljana, 22. januarja - Novi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič podpira spremenjena določila o nepoštenih praksah, ki so začela veljati z januarjem in ki so na pobudo trgovcev deležna ustavne presoje. Ustavne presoje sicer ne komentira, pričakuje pa, da bo sodišče z odločitvijo počakalo na izid sprejemanja evropske direktive o nepoštenih praksah.