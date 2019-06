V DZ naklonjenost predlogu interventnega zakona o odvzemu medveda in volka

Ljubljana, 20. junija - DZ danes obravnava predlog interventnega zakona, ki predvideva odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Poslanske skupine z izjemo Levice in SNS so napovedale podporo, saj da je treba čim prej začeti uravnavati populacijo, ki se je prenamnožila. Škode se namreč povečujejo, prebivalci območij, kjer je največ zveri, pa se počutijo ogrožene.