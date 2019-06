Na seji pristojnih odborov DZ pozivi k sistemskim ukrepom za trajnostno upravljanje z zvermi

Ljubljana, 12. junija - Člani parlamentarnih odborov za okolje in kmetijstvo so na pobudo NSi in SDS na današnji skupni seji spregovorili o problematiki odstrela volkov in medvedov. Pozdravili so vladni predlog interventnega zakona za njihov odvzem, ob čemer pa je več navzočih pozvalo k sprejetju sistemskih ukrepov za trajnostno upravljanje z zvermi.