Odbor DZ skozi predlog interventnega zakona o odvzemu medveda in volka

Ljubljana, 17. junija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes za plenarno sejo DZ z nekaj dopolnili pripravil predlog interventnega zakona, ki predvideva odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Čeprav je večina predlogu naklonjena, so nekateri opozorili, da je treba poiskati način za dolgoročno aktivno upravljanje z omenjenima populacijama.