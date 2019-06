V Škocjanu ob 200-letnici rojstva misijonarja Knobleharja tudi monografija

Škocjan, 17. junija - V Škocjanu na Dolenjskem, kjer so ob 200-letnici rojstva slovenskega misijonarja v Afriki in raziskovalca reke Nil Ignacija Knobleharja razglasili Knobleharjevo leto, bodo v okviru prireditev ob občinskem prazniku o rojaku izdali ilustrirano monografijo. Med prireditvami ob občinskem prazniku pripravljajo še Knobleharjevo akademijo in simpozij.