V Škocjanu predstavili priložnostno poštno znamko ob 200-letnici rojstva misijonarja Knobleharja

Škocjan, 25. januarja - V Škocjanu na Dolenjskem, kjer so ob 200-letnici rojstva slovenskega misijonarja v Afriki in raziskovalca reke Nil Ignacija Knobleharja razglasili Knobleharjevo leto, so danes predstavili ob jubileju izdano priložnostno poštno znamko. Znamko je izdala Pošta Slovenije. Škocjanci želijo sicer svojega rojaka vrniti v zavest Slovencev.