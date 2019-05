Afrika v središču skupne razstave treh muzejev

Slovenj Gradec, 6. maja - Slovenski etnografski muzej, Koroški pokrajinski muzej in Muzej Velenje so ob 200-letnici rojstva misijonarja in raziskovalca Afrike Ignacija Knobleharja pripravili razstavo izbranih vsebin in predmetov, povezanih z Afriko. Razstava Afrika treh muzejev bo najprej na ogled v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu, kjer jo bodo odprli v torek.