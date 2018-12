V Škocjanu želijo misijonarja in raziskovalca Knobleharja vrniti v zavest Slovencev

Škocjan, 7. decembra - Dolenjska Občina Škocjan bo ob 200-letnici rojstva slovenskega misijonarja in raziskovalca reke Nil Ignacija Knobleharja prihodnje leto razglasila za Knobleharjevo leto in skupaj z drugimi pripravila vrsto prireditev. Njihov cilj je, da tega zanimivega in pomembnega rojaka vrnejo v zavest Slovencev, je poudaril župan Jože Kapler.