Ministrstvo predlaga trajnostno upravljanje s šakalom

Ljubljana, 12. junija - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno razpravo dalo predlog sprememb uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, po kateri zlati šakal, katerega populacija je v ugodnem stanju in se tudi veča, ne bi več bil ogrožena vrsta. To bi omogočilo trajnostno upravljanje s šakalom oz. bi se populacijo lahko uravnavalo.