V Sloveniji ob vse več šakalih poziv k trajnostnemu upravljanju

Ljubljana, 9. decembra - V Sloveniji se populacija šakalov vedno bolj širi, po ocenah Lovske zveze Slovenije jih je nekaj sto. Razmeroma pogosti so na Primorskem in širšem Krasu, reproduktivne populacije so ali se vzpostavljajo tudi v večjem delu nižin v osrednji, severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Lovci pozivajo k trajnostnemu upravljanju s šakalom.