Godčeva zanikala očitke o protizakonitosti preiskovalne komisije o otroški kardiologiji

Ljubljana, 11. junija - Predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o otroški kardiologiji Jelka Godec (SDS) je danes v izjavi za medije zanikala očitke, ki so se pojavili v medijih, da komisija presega pristojnosti DZ in krši določila ustave. Izrazila je prepričanje v javni interes, da se zgodba o otroški kardiologiji razjasni in se preveri politična odgovornost.