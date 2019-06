Dnevnik: Sodišče poslancem omogočilo vpogled v zaščitene podatke UKC Ljubljana in KPK

Ljubljana, 8. junija - Ljubljansko okrožno sodišče je odredilo, da mora KPK parlamentarni preiskovalni komisiji, ki med drugim ugotavlja odgovornost na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme, poslati dokumentacijo, iz katere so razvidni osebni in zdravstveni podatki bolnikov in tudi podatki o prijaviteljih suma korupcije na KPK, poroča Dnevnik.